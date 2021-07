Filippo Cattaneo Ponzoni in concerto a Bergamo col suo primo Ep (Di sabato 24 luglio 2021) “La Tua Alternativa” è il primo progetto da solista di Filippo Cattaneo Ponzoni, chitarrista e cantante bergamasco. Classe ’99, Filippo diventa musicista professionista a soli diciassette anni, quando viene scelto da Ghemon come chitarrista della sua band. Dopo aver calcato i palchi dei più importanti festival di musica in Italia, nell’ottobre 2019 Filippo decide di dare vita al suo primo progetto da solista. Nasce così “La Tua Alternativa”, EP prodotto insieme a Fabio Brignone e distribuito da Artist First, in cui l’artista mette per la prima volta a nudo la sua duplice ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021) “La Tua Alternativa” è ilprogetto da solista di, chitarrista e cantante bergamasco. Classe ’99,diventa musicista professionista a soli diciassette anni, quando viene scelto da Ghemon come chitarrista della sua band. Dopo aver calcato i palchi dei più importanti festival di musica in Italia, nell’ottobre 2019decide di dare vita al suoprogetto da solista. Nasce così “La Tua Alternativa”, EP prodotto insieme a Fabio Brignone e distribuito da Artist First, in cui l’artista mette per la prima volta a nudo la sua duplice ...

Fil_CP : Grazie a @Bergamonews ?? Ci vediamo domani sera all'Ink Club di Bergamo?????? Per prenotare scrivete a prenotazioni.… - Fil_CP : Grazie ad Adriana Santovito di @insidemusicit ?? Ci vediamo domenica sera all’Ink Club di Bergamo!!! - artist_vandyck : Portrait of Filippo Cattaneo, Son of Marchesa Elena Grimaldi, 1623 -