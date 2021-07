Esclusiva: Atalanta, accordo totale con Frabotta. Ora l’intesa con la Juve (e occhio a Demiral) (Di sabato 24 luglio 2021) Gianluca Frabotta e l’Atalanta hanno raggiunto un accordo totale sull’ingaggio. E’ lui il primo obiettivo sulla fascia sinistra di Gasperini, pur essendo stati valutati altri profili. Presto si entrerà nel vivo con la Juve per perfezionare le intese già imbastite, prestito con diritto di riscatto. Un discorso che potrebbe essere allargato a Demiral, profilo di assoluto gradimento per Gasperini, valutazione dai 30 ai 35 milioni, in una lista ristretta che comprende anche il costosissimo Botman del Lille. Situazione che potrebbe materializzarsi quando verranno raggiunti tutti gli accordi per ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Gianlucae l’hanno raggiunto unsull’ingaggio. E’ lui il primo obiettivo sulla fascia sinistra di Gasperini, pur essendo stati valutati altri profili. Presto si entrerà nel vivo con laper perfezionare le intese già imbastite, prestito con diritto di riscatto. Un discorso che potrebbe essere allargato a, profilo di assoluto gradimento per Gasperini, valutazione dai 30 ai 35 milioni, in una lista ristretta che comprende anche il costosissimo Botman del Lille. Situazione che potrebbe materializzarsi quando verranno raggiunti tutti gli accordi per ...

