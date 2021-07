«È a nome di papà, non possono bloccarlo»: nelle intercettazioni i timori dei fratelli Bianchi sul reddito di cittadinanza (Di sabato 24 luglio 2021) «So tutte caz***e, mica lo pigli tu a nome tuo tutto quanto, lo piglia papà. La finanza non ha bloccato gnente». In un italiano stentato, a un mese dal massacro di Willy Monteiro Duarte, Marco Bianchi, in carcere, si mostra preoccupato per il possibile blocco del reddito di cittadinanza, percepito dalla sua famiglia. Alessandro, il fratello non coinvolto nell’omicidio, andato a trovarlo in carcere, lo tranquillizza. E critica invece l’atteggiamento di Gabriele, l’altro accusato di aver ucciso Willy. «Tu hai capito la problematica – dice Alessandro a Marco -, Gabriele non ha capito un ca**o. Scrive solo a ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) «So tutte caz***e, mica lo pigli tu atuo tutto quanto, lo piglia. La finanza non ha bloccato gnente». In un italiano stentato, a un mese dal massacro di Willy Monteiro Duarte, Marco, in carcere, si mostra preoccupato per il possibile blocco deldi, percepito dalla sua famiglia. Alessandro, il fratello non coinvolto nell’omicidio, andato a trovarlo in carcere, lo tranquillizza. E critica invece l’atteggiamento di Gabriele, l’altro accusato di aver ucciso Willy. «Tu hai capito la problematica – dice Alessandro a Marco -, Gabriele non ha capito un ca**o. Scrive solo a ...

