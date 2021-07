Congresso forense, ok le mozioni critiche sulle riforme del processo. Inammissibili le proposte sull’ordinamento (Di sabato 24 luglio 2021) La seconda giornata delle assise appena concluse a Roma aperta dall’intervento della presidente Cnf Masi, che ha ricordato l’impossibilità di discutere in una sessione ulteriore sulle norme interne all’avvocatura Dal processo civile ai manager nei tribunali: le mozioni approvate oggi dal Congresso nazionale forense sono un ventaglio aperto su quasi tutte le riforme della giustizia. Rafforzano il pressing che l’avvocatura conduce da mesi. Non c’era invece spazio per discutere di modifiche normative interne, come ha ricordato la presidente del Cnf Maria Masi: l’ufficio di ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 luglio 2021) La seconda giornata delle assise appena concluse a Roma aperta dall’intervento della presidente Cnf Masi, che ha ricordato l’impossibilità di discutere in una sessione ulteriorenorme interne all’avvocatura Dalcivile ai manager nei tribunali: leapprovate oggi dalnazionalesono un ventaglio aperto su quasi tutte ledella giustizia. Rafforzano il pressing che l’avvocatura conduce da mesi. Non c’era invece spazio per discutere di modifiche normative interne, come ha ricordato la presidente del Cnf Maria Masi: l’ufficio di ...

