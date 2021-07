ANNO | Mutationem | l’anteprima di un’avventura cyberpunk piena d’azione – Anteprima – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 24 luglio 2021)di, avventuracon molti elementi action che non disdegna alcuni elementi da gioco di ruolo.. Una ragazza seduta sul cofano di una macchina futuristica, illuminata dai cartelloni pubblicitari di una strada che somiglia a un tempio, non fosse che le uniche preghiere servono a vendere qualcosa invece che a salvare l’anima. Siamo nelpuro, ossia in territorio di razzia di un immaginario che i videogiochi hprovato a fare loro in ogni modo, spesso con malcelata abnegazione religiosa. I modelli low poly e l’aspetto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ANNO Mutationem

Multiplayer.it

... c'è spazio per tutti, dal ritorno degli spagnoli di Pendulo Studios con un'avventura al capolavoro di Hitchcock, Vertigo , ma occhio anche a The Eternal Cylinder , Fire Tonight ,e ...Possiamo dunque immaginarci che potranno essere presenti titoli come In Nightmare , Convallaria,, FIST Forged in Shadow Torch, Boundary e tanti altri ancora. E secondo voi, invece, ...L'anteprima di ANNO: Mutationem, avventura cyberpunk con molti elementi action che non disdegna alcuni elementi da gioco di ruolo.. Una ragazza seduta sul cofano di una macchina futuristica, ...ANNO Mutationem