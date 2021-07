Advertising

Spazio_Napoli : VIDEO | STARACE SHOW SUL PALCO DI DIMARO: guardate i calciatori come reagiscono! - gilnar76 : VIDEO | Le facce dei calciatori del #Napoli mentre balla Tommaso Starace ?? #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Lodamarco1 : RT @cmdotcom: #Napoli, Tommaso #Starace show sul palco: balla e canta con la squadra VIDEO - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO DAL PALCO - Rrahmani inquadra Tommaso Starace, grandi risate con Osimhen - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO DAL PALCO - Rrahmani inquadra Tommaso Starace, grandi risate con Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO STARACE

Spazio Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Elmas: 'Di Napoli mi hanno colpito tre cose, vi svelo il mio ricordo più bello'" Show di Tommasonello spogliatoio a Dimaro ...... 'È stata una bellissima esperienza, speriamo che competizioni del genere ritornino presto.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI- Show di Tommasonello spogliatoio a ...Serata di divertimento a Dimaro per il Napoli che si è presentato ufficialmente ai tifosi in Piazza Madonna della Pace. Ovazione da parte dei supporters parteno ...Anche a Dimaro, Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, sta divertendo tutti con i suoi balletti immortalati ora in un video ...