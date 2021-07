Tokyo 2020, Viviani: “Sfilare di fronte alla nostra gente è un onore, sono orgoglioso” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Sfilare di fronte a tutta la nostra gente è un vero onore, davvero incredibile, mi rende davvero orgoglioso come atleta. Siamo in un grande spettacolo e siamo felici che inizi. Vogliamo ricominciare con lo sport e continuare come se la vita fosse normale, attraverso lo sport possiamo inviare questo messaggio”. Queste sono le recenti dichiarazioni di un emozionato Elia Viviani, ricche di orgoglio, in ottica cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il ciclista azzurro affiancherà Jessica Rossi, specialista nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) “dia tutta laè un vero, davvero incredibile, mi rende davverocome atleta. Siamo in un grande spettacolo e siamo felici che inizi. Vogliamo ricominciare con lo sport e continuare come se la vita fosse normale, attraverso lo sport possiamo inviare questo messaggio”. Questele recenti dichiarazioni di un emozionato Elia, ricche di orgoglio, in ottica cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di. Il ciclista azzurro affiancherà Jessica Rossi, specialista nel ...

