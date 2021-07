Temptation Island 2021 | la single Vincenza e il retroscena su Federico | “È successo gli ultimi giorni”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 luglio 2021) Falò no, poi falò sì e addio a. Manon molla e ha già chiesto a Filippo Bisicglia un nuovo confronto con la fidanzata (o ex) Floriana. Come andrà a finire il viaggio nei sentimenti di questa coppia tanto discussa e insieme da 2 anni lo sapremo solo lunedì 26 luglio, nel corso della quinta e penultima puntata del programma di Canale 5. Ma nel frattempo, in attesa di scoprirlo, parla la tentatrice che ha stregatoe mandato in tilt Floriana:Botti. Non una sconosciuta, in realtà, al mondo dello spettacolo. Ha partecipato a Ciao Darwin ed è ...