Giochi PS5 | i migliori da giocare nel 2021

Finalmente quel giorno che tutti i gamer aspettavano con ansia è arrivato: Sony ha presentato ufficialmente la nuova PlayStation 5. La console di nuova generazione targata Sony porta con sé moltissime novità, sia dal punto leggi di più...

Ultime Notizie dalla rete : Giochi PS5 Dead Space remake, il trailer ha un omaggio nascosto ... ossia il remake del primo capitolo , previsto su PC, PS5 e Xbox Series X - S . Il gioco " che ... Sempre parlando di giochi EA di prossima uscita, trovate anche la nostra anteprima di Battlefield ...

PlayStation Plus, caso upgrade a PS5 risolto per un gioco gratis Un caso upgrade a PS5 per un gioco PlayStation Plus si è risolto nel migliore dei modi lungo la giornata di oggi. Com'... Difficoltà simili si erano verificate con un numero di giochi, come di recente ...

PS5: i giochi gratis PlayStation Plus seguono uno schema ben preciso Everyeye Videogiochi Un’esclusiva PS5 è già diventata una “Mega-Hit” Sony sarebbe decisamente soddisfatta dai risultati ottenuti da Returnal su PS5, definendo il gioco un vera e propria "Mega-Hit".

EA Play Live 2021: annunciato l’inizio della Season 2 di Knockout City All'EA Play Live 2021 è stato annunciato l'inizio della Season 2 di Knockout City, presentata, inoltre, anche una nuova palla.

