Danzasia | l' evento tra essenza e memoria nei Sassi di Matera

(Di venerdì 23 luglio 2021)- Il linguaggio del corpo a passi di danza, sui ritmi della metrica poetica rincorrendo i chiaroscuri degli ipogei deidi, in quell'ambiente suggestivo che è Casa Cava dove suoni, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Danzasia evento

La Gazzetta del Mezzogiorno

L', connubio tra danza e poesia, apre la porta ai viaggiatori del tempo con uno spettacolo - gratuito - in programma domenica 25 luglio alle 20.00. Ad attendere lo spettatore l'archi ...L', connubio tra danza e poesia, apre la porta ai viaggiatori del tempo con uno spettacolo - gratuito - in programma domenica 25 luglio alle 20.00. Ad attendere lo spettatore l'archi ...MATERA - Il linguaggio del corpo a passi di danza, sui ritmi della metrica poetica rincorrendo i chiaroscuri degli ipogei dei Sassi di Matera, in quell’ambiente suggestivo che è Casa Cava dove suoni, ...