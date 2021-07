Corruzione, 6 anni e 4 mesi all’ex sindaco di Eboli (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (presidente Lucia Casale), ha condannato l’ex sindaco di Eboli (Salerno) Massimo Cariello, a 6 anni e 4 mesi di carcere, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Cariello venne arrestato con l’accusa di Corruzione circa nove mesi fa, subito dopo la sua elezione a primo cittadino. Il sostituto procuratore di Salerno Francesco Rotondo aveva chiesto al giudice 9 anni di reclusione. Massimo Cariello, accusato di numerosi una episodi corruttivi nei Comuni di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (presidente Lucia Casale), ha condannato l’exdi(Salerno) Massimo Cariello, a 6e 4di carcere, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Cariello venne arrestato con l’accusa dicirca novefa, subito dopo la sua elezione a primo cittadino. Il sostituto procuratore di Salerno Francesco Rotondo aveva chiesto al giudice 9di reclusione. Massimo Cariello, accusato di numerosi una episodi corruttivi nei Comuni di ...

Advertising

fattoquotidiano : Omar Radi, reporter di 35 anni e militante per i diritti umani, è un giornalista scomodo che dà fastidio per le su… - anteprima24 : ** #Corruzione, 6 anni e 4 mesi all'ex sindaco di #Eboli ** - rep_napoli : Corruzione, Massimo Cariello, ex sindaco di Eboli, condannato a 6 anni e 4 mesi [di Conchita Sannino] [aggiornament… - rep_napoli : Corruzione, Massimo Cariello, ex sindaco di Eboli, condannato a 6 anni e 4 mesi [di Conchita Sannino] [aggiornament… - rep_napoli : Corruzione, Massimo Cariello, ex sindaco di Eboli, condannato a 6 anni e 4 mesi [di Conchita Sannino] [aggiornament… -