Vaccini, fino al 27 luglio gli “Open Days” per tutta la popolazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Proseguiranno fino a martedì 27 luglio (compreso) gli “Open Days” organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola. tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. Lo comunica l’assessorato regionale alla Salute. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 luglio 2021) Proseguirannoa martedì 27(compreso) gli “” organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola.la, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. Lo comunica l’assessorato regionale alla Salute. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

