Ufficiale: Pro Patria, ecco Franco Vezzoni dall’Inter (Di giovedì 22 luglio 2021) È Ufficiale: Franco Vezzoni passa dell’Inter alla Pro Patria. Per il centrocampista argentino classe 2001 sarà la prima esperienza nel calcio professionistico. Questo il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Franco Vezzoni alla Pro Patria: per l’esterno classe 2001 trasferimento a titolo temporaneo”. Foto: Instagram Vezzoni L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Èpassa dell’Inter alla Pro. Per il centrocampista argentino classe 2001 sarà la prima esperienza nel calcio professionistico. Questo il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatorealla Pro: per l’esterno classe 2001 trasferimento a titolo temporaneo”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

fcin1908it : Inter, UFFICIALE: Vezzoni ceduto in prestito per una stagione alla pro Patria - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pro Patria, arriva in prestito dall'Inter Vezzoni - TUTTOB1 : UFFICIALE - Ternana, Mazzarani in prestito alla Pro Sesto - MondoPrimavera : Ufficiale l'addio alla Sampdoria ????? di Brentan - psb_original : UFFICIALE, Ternana: Mazzarani in prestito alla Pro Sesto #SerieB -