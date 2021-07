Sondaggi Piepoli | ddl Zan | il 31% degli italiani a favore di un compromesso

(Di giovedì 22 luglio 2021) . Il ddl Zan, insieme alla riforma della giustizia, è al centro di un infuocato dibattito parlamentare con il Pd pronto a fare le barricate e difendere il disegno di legge contro l’omotransfobia così come è stato votato alla Camera. Dall’altra parte centrodestra con l’aggiunta di Italia Viva chiedono modifiche per un’approvazione unanime. Da qui lo scontro e la presentazione di centinaia di emendamenti che rischiano di far slittare a settembre l’esame del ddl. L’Istitutoha chiesto agliun’opinione in merito. Il 31%interpellati ritiene che il ddl vada approvato anche facendo qualche ...

Termometro Politico

Il 56 per cento degli italiani è favorevole ai referendum sulla giustizia proposti da Lega e Radicali. È quanto emerge da un sondaggio dell'istituto, che rivela anche come tra gli intervistati abbiano detto "sì" l'84 per cento dei leghisti, il 79 per cento di coloro che votano Forza Italia, l'86 per cento dei simpatizzanti di Fratelli d'...Ultimipolitici oggi 16 luglio Dalla Supermedia deipolitici di Youtrend ( Euromedia, Ixè,, SWG, Tecnè) emerge che dallo scontro molto duro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo ...Sondaggi Piepoli. Sulla linea del Pd si schiera il 29% mentre per il 17% il disegno di legge non andrebbe approvato.Prende il via ufficialmente oggi il percorso di realizzazione del “Piano strategico dello sport” del quale il Comune di Vicenza intende dotarsi entro il 2021, nel rispetto di quanto previsto dalle lin ...