Se non vi vaccinate pagate le spese quando vi ricoverano, dice Ilaria Capua (Di giovedì 22 luglio 2021) La virologa Ilaria Capua segue la scia del microbiologo Andrea Crisanti e va giù molto dura contro coloro che non vogliono vaccinarsi. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 5057 unità e portano il totale a 4.302.393. Da ieri 15 morti che fanno salire le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : non vaccinate Green pass: dove e quando diventa obbligatorio Questa la direzione verso cui va il governo Draghi: con una mossa simile a quella vista in Francia, alle persone non vaccinate sarà vietato entrare nei ristoranti, bar, stadi, musei, teatri, cinema, ...

Covid: Liguria, 163 tamponi positivi, 158 di non vaccinati Dei 163 tamponi positivi al covid processati al laboratorio di Igiene del policlinico San Martino di Genova, 158 sono di persone non vaccinate. Dei cinque positivi vaccinati, tre avevano fatto due dosi e e due una. Lo ha rivelato il professor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene del San Martino alla ...

Covid, come si manifesta l’infezione nei vaccinati: i sintomi da non sottovalutare QuiFinanza Scuola, «a settembre in classe». Stretta sui docenti no vax «Tutto quello che è necessario, per la scuola in presenza a settembre, verrà fatto, è stato fatto e sarà fatto»: parola di Mario Draghi. Non ha dubbi ...

Green pass, i vigili urbani di Roma lo boicottano: «Non faremo multe», messaggio choc: regole paragonate al nazismo Il messaggio è comparso ieri mattina su Whatsapp, nelle chat private di alcuni vigili urbani di Roma: c’è una bandiera nazista tinta di verde. Verde come il Green pass. Non ...

