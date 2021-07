Napoli, Mario Rui: “Il mio futuro sarà qui, mi piace la città e non voglio andar via” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Il mio futuro sarà certamente a Napoli. Come ha annunciato anche il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione e ho ancora un contratto lungo. Mi piace stare a Napoli, voglio restarci. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori forti per ogni ruolo, non solo uno. Se dovesse arrivare qualcuno sarebbe il benvenuto, ci giocheremmo il posto e faremmo il bene del Napoli”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Mario Rui, terzino sinistro portoghese, concernenti il suo futuro da calciatore del Napoli. L’ex Empoli e ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “Il miocertamente a. Come ha annunciato anche il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione e ho ancora un contratto lungo. Mistare arestarci. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori forti per ogni ruolo, non solo uno. Se dovesse arrivare qualcuno sarebbe il benvenuto, ci giocheremmo il posto e faremmo il bene del”. Queste sono le recenti dichiarazioni diRui, terzino sinistro portoghese, concernenti il suoda calciatore del. L’ex Empoli e ...

