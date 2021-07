Lee Ryan fa coming out e poi abbandona i social: “Stanco di tutto questo odio” (Di giovedì 22 luglio 2021) Lee Ryan, il cantante britannico ex membro dei Blue, storia boy band degli Anni Duemila, si è trovato a dover fare coming out per difendersi da accuse di omofobia. La star ha dichiarato di essere bisessuale, ma ha poi deciso di allontanarsi dai social, dove è stato raggiunto da insulti e cattiverie: “Non sono più disposto ad accettare tutto questo odio” ha scritto nel suo ultimo post su Instagram. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 22 luglio 2021) Lee, il cantante britannico ex membro dei Blue, storia boy band degli Anni Duemila, si è trovato a dover fareout per difendersi da accuse di omofobia. La star ha dichiarato di essere bisessuale, ma ha poi deciso di allontanarsi dai, dove è stato raggiunto da insulti e cattiverie: “Non sono più disposto ad accettare” ha scritto nel suo ultimo post su Instagram. L'articolo proviene da City Roma News.

