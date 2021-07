Inter | Dimarco e quel giro del mondo in 6 anni con Mancini

Advertising

Inter : ? | GOAL Sempre Danilo D'Ambrosio! Classico gol di testa di Danilo che irrompe sul secondo palo sul corner calcia… - FBiasin : #Marotta: “#Dimarco rappresenta il presente e il futuro dell'#Inter, è sotto osservazione da parte di #Inzaghi e pu… - DiMarzio : #Inter, da #Bellerin a #Telles: #Marotta fa il punto sul mercato nerazzurro - interserpente : RT @marifcinter: Vecchi a @fcin1908it: 'Dimarco ha la maglia dell'Inter tatuata addosso.Mi veniva da ridere quando segnò contro l'Inter e l… - likeposoup : RT @marifcinter: Vecchi a @fcin1908it: 'Dimarco ha la maglia dell'Inter tatuata addosso.Mi veniva da ridere quando segnò contro l'Inter e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dimarco

La Gazzetta dello Sport

Centrifugato ? La storia merita di essere raccontata, perché quel 21 luglio 2015 il Mancio, allora al secondo mandato sulla panchina dell', puntò sul 17enneper affrontare il Bayern ...... dipenderà dal destino di Ivan Perisic in quanto se il croato deciderà di continuare il matrimonio con l', allora la corsia di sinistra verrebbe ritenuta già ben occupata, conche ...Indicazioni molto positive arrivano dal test di ieri con la Pro Vercelli. Nella sgambata di Appiano Gentile, la formazione di Inzaghi si è imposta per 4-0, mettendo in mostra in particolare un Calhano ...Il resoconto dal match disputato ieri nel centro sportivo di Appiano Gentile tra l'Inter di Inzaghi e la Pro Vercelli ...