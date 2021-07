Incendio doloso in una palazzina a Modena, 20 persone in ospedale: 2 persone sarebbero gravi (Di giovedì 22 luglio 2021) Incendio nella notte a Modena dove una palazzina ha preso improvvisamente fuoco intorno all’1. Il bilancio parla di 18 persone trasportate in ospedale per effettuare degli accertamenti, mentre altre 2 persone sono state trasferite nei centri ustioni di Parma e Verona e sarebbero gravi. Dalle prime informazioni che emergono, l’Incendio parrebbe di origine dolosa e le indagini andranno avanti per capire cosa sia realmente successo mentre i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per ora per spegnere le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021)nella notte adove unaha preso improvvisamente fuoco intorno all’1. Il bilancio parla di 18trasportate inper effettuare degli accertamenti, mentre altre 2sono state trasferite nei centri ustioni di Parma e Verona e. Dalle prime informazioni che emergono, l’parrebbe di origine dolosa e le indagini andranno avanti per capire cosa sia realmente successo mentre i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per ora per spegnere le ...

