Grande Fratello Vip | i primi 5 concorrenti confermati | uno saltato e uno in trattativa FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 luglio 2021) Lavori in corso per ilVip 6 Nonostante siamo in piena estate continuano senza sosta i lavori per la sesta edizione delVip. Infatti, da lunedì 13 settembre 2021 la famosa porta rossa della casa di Cinecittà riaprirà i battenti. Da qualche settimana in rete circolano deipossibili. Nelle L'articolo proviene da KontroKultura.