Fabrizio Corona, ex tronista su tutte le furie: “Sto ancora aspettando…” : senza pace (Di giovedì 22 luglio 2021) L’ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé per un’altra situazione piuttosto tesa con qualcuno che abbiamo visto a Uomini e Donne. Fabrizio Corona, fondatore e amministratore dell’agenzia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 22 luglio 2021) L’ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé per un’altra situazione piuttosto tesa con qualcuno che abbiamo visto a Uomini e Donne., fondatore e amministratore dell’agenzia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

BITCHYFit : Fabrizio Corona, ex tronista sbotta: “Mi deve dei soldi, è sparito” - Clarypeasinapod : @sorridiperte @bevllisario Un Fabrizio Corona ripulito, secchezza vera - isaawh0 : sto guardando un'ora di processo del caso fabrizio corona - lapo elkann mentre mangio dei nuggets precotti, vivendo la mia hot girl summer - Emanuel70123144 : RT @DBoltri: Piuttosto che dare l’ #8permille alla chiesa cattolica, lo do a Fabrizio Corona. - StraNotizie : Fabrizio Corona, ex tronista sbotta: “Mi deve dei soldi, è sparito” -