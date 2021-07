Eric Clapton: "Non suonerò dove è richiesto il Green Pass", è polemica (Di giovedì 22 luglio 2021) "Mi riservo il diritto di annullare lo spettacolo dove è richiesto il Green Pass", ha scritto Eric Clapton a proposito dell'obbligo di verifica dell'avvenuta vaccinazione imposto da Boris Johnson. Eric Clapton mercoledì 21 luglio ha dichiarato che non si esibirà dal vivo dove verrà richiesto il Green Pass, o l'obbligo di verifica dell'avvenuta vaccinazione, sfidando così l'ordine del primo ministro britannico Boris Johnson sui grandi raduni al chiuso. La Gran Bretagna, dove ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) "Mi riservo il diritto di annullare lo spettacoloil", ha scrittoa proposito dell'obbligo di verifica dell'avvenuta vaccinazione imposto da Boris Johnson.mercoledì 21 luglio ha dichiarato che non si esibirà dal vivoverràil, o l'obbligo di verifica dell'avvenuta vaccinazione, sfidando così l'ordine del primo ministro britannico Boris Johnson sui grandi raduni al chiuso. La Gran Bretagna,...

