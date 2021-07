Draghi vuole un Green Pass rafforzato: "E' l'incoraggiamento decisivo" (Di giovedì 22 luglio 2021) Segnerà un prima e un dopo e non deve spaventare perché “il Green Pass non è una camicia di forza”, ma un formidabile invito alla vaccinazione, “l’incoraggiamento decisivo”, un tentativo rigoroso per “frenare i contagi”. Essere vaccinati da lunedì prossimo diventerà “dirimente”. Nel Consiglio dei ministri fissato per oggi, e già posticipato di un giorno, il premier Mario Draghi chiederà ai suoi ministri di non dividersi di fronte a una scelta importante. La volontà del governo è di non concedere troppo spazio alle deroghe, di adottare un Green Pass sostenuto e non ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Segnerà un prima e un dopo e non deve spaventare perché “ilnon è una camicia di forza”, ma un formidabile invito alla vaccinazione, “l’”, un tentativo rigoroso per “frenare i contagi”. Essere vaccinati da lunedì prossimo diventerà “dirimente”. Nel Consiglio dei ministri fissato per oggi, e già posticipato di un giorno, il premier Mariochiederà ai suoi ministri di non dividersi di fronte a una scelta importante. La volontà del governo è di non concedere troppo spazio alle deroghe, di adottare unsostenuto e non ...

