Dove sarà obbligatorio il Green Pass: dai bar e ristoranti (al chiuso) a piscine, palestre ed eventi (Di giovedì 22 luglio 2021) Il via libera è arrivato nel Consiglio dei Ministri tenuto oggi, 22 luglio, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale già domani, ma con l'entrata in vigore che arriverà soltanto il 6 agosto. È questa infatti la data da segnare per il Passaggio all'uso 'esteso' del Green Pass. Il certificato verde, ... Leggi su ilriformista (Di giovedì 22 luglio 2021) Il via libera è arrivato nel Consiglio dei Ministri tenuto oggi, 22 luglio, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale già domani, ma con l'entrata in vigore che arriverà soltanto il 6 agosto. È questa infatti la data da segnare per ilaggio all'uso 'esteso' del. Il certificato verde, ...

Advertising

sole24ore : #Greenpass, ipotesi una dose per #bar e #ristoranti al chiuso e nessun obbligo per il caffè al banco. Si va verso u… - Radio3tweet : Per provare a ricostruire cos'è successo in piazza Alimonda il #20luglio 2001, per porsi ancora delle domande e spo… - GAngrilli : RT @VittorioBanti: Il punto non è che non andrò dove vige il #greenpass (ovvio: io non mi vaccino! E non posso fare tampone). Il punto è c… - Paola_zrz : RT @beatrice_tom: Il Green pass doveva essere obbligatorio per favorire il turismo tra Paesi europei. Con l’obbligo invece non si fa altro… - baboskibe : RT @mrs_overcookeds: Green pass, guida completa alle nuove regole: ecco dove e quando sarà obbligatoria la certificazione verde https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove sarà Green pass: ecco dove sarà obbligatorio dal 6 agosto varesenews.it