Covid, gli infermieri: “Minacciati di morte da no vax” (Di giovedì 22 luglio 2021) “In questi ultimi giorni si sono verificati casi di minacce, anche di morte, verso alcuni presidenti degli Ordini degli infermieri che hanno applicato la legge allontanando dagli assistiti i no-vax e hanno applicato il Codice deontologico che presuppone che il primo dovere di un infermiere sia quello di essere vaccinato per garantire la massima tutela della salute delle persone. Altrimenti non è possibile un’assistenza di qualità e secondo l’etica professionale”. Lo denuncia in una nota la Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. “A questo si aggiungono le minacce di denunce verso gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) “In questi ultimi giorni si sono verificati casi di minacce, anche di, verso alcuni presidenti degli Ordini degliche hanno applicato la legge allontanando dagli assistiti i no-vax e hanno applicato il Codice deontologico che presuppone che il primo dovere di un infermiere sia quello di essere vaccinato per garantire la massima tutela della salute delle persone. Altrimenti non è possibile un’assistenza di qualità e secondo l’etica professionale”. Lo denuncia in una nota la Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professionistiche. “A questo si aggiungono le minacce di denunce verso gli ...

