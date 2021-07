Covid, fonti: dal 5/8 green pass per sedersi al chiuso in bar e ristoranti (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 5 agosto scatterà l'obbligo di green pass per le consumazioni al tavolo in bar e ristoranti al chiuso. E' quanto emerge dalla cabina di regia riunita a Palazzo Chigi. La certificazione, non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 5 agosto scatterà l'obbligo diper le consumazioni al tavolo in bar eal. E' quanto emerge dalla cabina di regia riunita a Palazzo Chigi. La certificazione, non ...

