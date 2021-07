Alena Seredova spiega perché non è favorevole all’idea di una famiglia allargata con il suo ex Gigi Buffon (Di giovedì 22 luglio 2021) Era il 2014 quando la modella ceca Alena Seredova scoprì il tradimento del marito Gianluigi Buffon. I due dopo una storia d’amore lunga 9 anni, suggellata da un matrimonio e dalla nascita di due bambini Louis Thomas e David Lee, si separarono a seguito del caos creato dalle foto del portiere con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. La Seredova ha sempre parlato apertamente di quel periodo, confessando che avrebbe preferito conoscere la verità in un altro modo: Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino però è ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 luglio 2021) Era il 2014 quando la modella cecascoprì il tradimento del marito Gianluigi. I due dopo una storia d’amore lunga 9 anni, suggellata da un matrimonio e dalla nascita di due bambini Louis Thomas e David Lee, si separarono a seguito del caos creato dalle foto del portiere con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. Laha sempre parlato apertamente di quel periodo, confessando che avrebbe preferito conoscere la verità in un altro modo: Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino però è ...

