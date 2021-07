A Tokyo 2020 anche il Team Rifugiati, 29 atleti da 11 Nazioni in difficoltà (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l’esordio a Rio de Janeiro, le Olimpiadi hanno ampliato il progetto di sostegno a chi è scappato dalle guerre e dalle violenze: ai Giochi che si aprono a Tokyo il Team Rifugiati conterà 29 atleti da 11 Nazioni, in dodici discipline, e sfilerà dietro la Grecia, tradizionale apripista delle 206 Nazioni partecipanti. “A tutti i Rifugiati dico di guardare alle nostre vite, e di non smettere mai di credere nel futuro” è il messaggio di Dorian Keletela, ventiduenne velocista fuggito dal Congo e arrivato fino a Tokyo 2020 grazie al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l’esordio a Rio de Janeiro, le Olimpiadi hanno ampliato il progetto di sostegno a chi è scappato dalle guerre e dalle violenze: ai Giochi che si aprono ailconterà 29da 11, in dodici discipline, e sfilerà dietro la Grecia, tradizionale apripista delle 206partecipanti. “A tutti idico di guardare alle nostre vite, e di non smettere mai di credere nel futuro” è il messaggio di Dorian Keletela, ventiduenne velocista fuggito dal Congo e arrivato fino agrazie al ...

