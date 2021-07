230 migranti saltano barriera Melilla e entrano in Spagna (Di giovedì 22 luglio 2021) Più di 230 migranti sono riusciti a entrare in territorio spagnolo saltando in massa la barriera situata alla frontiera tra il Marocco e l'enclave di Melilla. Lo rendono noto diversi media spagnoli, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Più di 230sono riusciti a entrare in territorio spagnolo saltando in massa lasituata alla frontiera tra il Marocco e l'enclave di. Lo rendono noto diversi media spagnoli, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Madrid: 'Oltre 230 migranti saltano la barriera di Melilla ed entrano in Spagna' #melilla - messveneto : Migranti: in 230 saltano la barriera Melilla ed entrano in Spagna: All’alba il terzo scavalcamento della recinzione… - giornaleradiofm : Approfondimenti: 230 migranti saltano barriera Melilla e entrano in Spagna: (ANSA) - MADRID, 22 LUG - Più di 230 mi… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Spagna: più di 230 migranti sono riusciti a entrare nel territorio spagnolo saltando in massa la barr… - teletext_ch_it : Melilla, 230 migranti entrano in Spagna -