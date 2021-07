Tennis, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Sonego insegue il primo exploit con la maglia azzurra (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lorenzo Sonego si candida a un ruolo da protagonista in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Il Tennista azzurro ha vissuto una stagione di altissimo livello nella quale è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni. Nonostante la superfice non sia la sua preferita, il piemontese ha dimostrato di poter far bene in tutte le circostanze. In questo 2021 oltre al fantastico titolo conquistato sulla terra rossa di Sardegna, si è tolto la soddisfazione di raggiungere le semifinali agli Internazionali d’Italia, sconfitto da Novak Djokovic, la finale, persa contro Alex De Minaur, a Eastbourne e gli ottavi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)si candida a un ruolo da protagonista in vista delle prossimedi. Ilta azzurro ha vissuto una stagione di altissimo livello nella quale è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni. Nonostante la superfice non sia la sua preferita, il piemontese ha dimostrato di poter far bene in tutte le circostanze. In questo 2021 oltre al fantastico titolo conquistato sulla terra rossa di Sardegna, si è tolto la soddisfazione di raggiungere le semifinali agli Internazionali d’Italia, sconfitto da Novak Djokovic, la finale, persa contro Alex De Minaur, a Eastbourne e gli ottavi ...

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - zazoomblog : Tennis Olimpiadi Tokyo: il regolamento con tiebreak e supertiebreak per i doppi! - #Tennis #Olimpiadi #Tokyo: - RodolfoRomagno1 : Pietrangeli: "Niente Olimpiadi per Berrettini? Forse c'è un altro motivo" -