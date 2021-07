Spalletti non vuole cedere Koulibaly, arrivano conferme (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come affermato nell'incontro tra squadra e tifosi avvenuto questa sera nel centro di Dimaro, Luciano Spalletti non sembra intenzionato a cedere il difensore centrale senegalese. arrivano conferme anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso un tweet allontana i fantasmi che vedono Koulibaly lontano da Napoli. Napoli manager Luciano Spalletti about Kalidou Koulibaly future: “I’m ready to chain myself to keep Koulibaly here at Napoli”. ? #NapoliNapoli sources confirm there’s still no official bid from Everton or any other club for ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come affermato nell'incontro tra squadra e tifosi avvenuto questa sera nel centro di Dimaro, Lucianonon sembra intenzionato ail difensore centrale senegalese.anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso un tweet allontana i fantasmi che vedonolontano da Napoli. Napoli manager Lucianoabout Kalidoufuture: “I’m ready to chain myself to keephere at Napoli”. ? #NapoliNapoli sources confirm there’s still no official bid from Everton or any other club for ...

