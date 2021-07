Ritardi sulla scelta del sito per il depuratore, il M5s: “Perso fin troppo tempo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle Consigliere del Movimento 5 Stelle al Comune di Benevento, Anna Maria Mollica e Marianna Farese. “Uno studio di fattibilità non si nega a nessuno”, verrebbe da dire a proposito del sito in cui collocare il depuratore del Comune di Benevento per il quale, è bene ribadire, l’allora Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, destinò la sostanziosa cifra di 18.393.000 euro. Da notizie recenti, infatti, è stato affidato all’Ente Idrico Campano il compito di effettuare uno studio di fattibilità sulla eventualità di realizzare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle Consigliere del Movimento 5 Stelle al Comune di Benevento, Anna Maria Mollica e Marianna Farese. “Uno studio di fattibilità non si nega a nessuno”, verrebbe da dire a propodelin cui collocare ildel Comune di Benevento per il quale, è bene ribadire, l’allora Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, destinò la sostanziosa cifra di 18.393.000 euro. Da notizie recenti, infatti, è stato affidato all’Ente Idrico Campano il compito di effettuare uno studio di fattibilitàeventualità di realizzare ...

