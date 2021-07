Milano, al via la trasformazione di piazzale Bacone: ecco come sarà (Di mercoledì 21 luglio 2021) piazzale Bacone a Milano cambia look. Parte lunedì prossimo, 26 luglio, e proseguirà fino a settembre l'intervento per ridisegnare la piazza e le vicine vie Spontini, Monteverdi, Matteucci e ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021)cambia look. Parte lunedì prossimo, 26 luglio, e proseguirà fino a settembre l'intervento per ridisegnare la piazza e le vicine vie Spontini, Monteverdi, Matteucci e ...

Advertising

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanue… - giusmo1 : Ucciso in piazza, arrestato assessore di Voghera - petergomezblog : Milano, arrestato don Emanuele Tempesta: il prete è accusato di abusi sessuali sui minori. “Almeno cinque le vittim… - Yogaolic : #Milano Don Tempesta respinge le accuse, la comunità affronta la bufera - Philo1936 : sbirro di merda diocane #legalalega Ucciso in piazza, arrestato assessore di Voghera -