Luciana Littizzetto in ospedale prova a scherzarci su, citando Vasco: “Eh già…” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tutto è iniziato nel dicembre del 2019 quando Luciana Littizzetto aveva detto ai suoi follower su Instagram di essere “volata per strada”, rompendosi rotula e polso. Una foto dall’ospedale e un’assenza da Che Tempo che Fa. E Lucianina (come la chiama affettuosamente Fabio Fazio) “è ancora là“: un’altra foto postata in queste ore dall’ospedale a testimoniare l’operazione subita per rimuovere fili e ferri dalla rotula. “E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff“, le parole della Littizzetto. E i ringraziamenti al dottor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tutto è iniziato nel dicembre del 2019 quandoaveva detto ai suoi follower su Instagram di essere “volata per strada”, rompendosi rotula e polso. Una foto dall’e un’assenza da Che Tempo che Fa. E Lucianina (come la chiama affettuosamente Fabio Fazio) “è ancora là“: un’altra foto postata in queste ore dall’a testimoniare l’operazione subita per rimuovere fili e ferri dalla rotula. “E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff“, le parole della. E i ringraziamenti al dottor ...

