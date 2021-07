Lo strano caso di Koulibaly, insostituibile per Spalletti ma non per De Laurentiis (Di mercoledì 21 luglio 2021) Durante questi primi giorni di ritiro, il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha potuto apprezzare da vicino tutte le doti - tecniche e umane - del roccioso difensore senegalese. De Laurentiis, invece, che con Koulibaly ha un rapporto ben più datato, deve fare i conti. La cessione di (almeno) un big è già stata messa in conto, ma bisogna capire quale sarà il giocatore a fare le valigie. Koulibaly garantirebbe un'entrata decisamente considerevole nelle casse azzurre, motivo per cui il Presidente continua a pensare ad una sua cessione. A onor del vero, tuttavia, è già assodata l'importanza che il difensore ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Durante questi primi giorni di ritiro, il nuovo allenatore del Napoli Lucianoha potuto apprezzare da vicino tutte le doti - tecniche e umane - del roccioso difensore senegalese. De, invece, che conha un rapporto ben più datato, deve fare i conti. La cessione di (almeno) un big è già stata messa in conto, ma bisogna capire quale sarà il giocatore a fare le valigie.garantirebbe un'entrata decisamente considerevole nelle casse azzurre, motivo per cui il Presidente continua a pensare ad una sua cessione. A onor del vero, tuttavia, è già assodata l'importanza che il difensore ha ...

