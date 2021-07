“Lo aveva previsto 25 anni fa”. Raffaella Carrà, quelle parole poi diventate realtà: è andata così (Di mercoledì 21 luglio 2021) Correva l’anno 1996 e Roberto Mancini era un baldo 32enne con tante soddisfazioni alle spalle, ma molte altre ancora da arrivare. Nel luglio 2021 probabilmente è arrivata per lui una delle più grandi in assoluto, quella di trionfare agli Europei contro l’Inghilterra a Wembley. Pensare che in quei tempi non sospetti, Raffaella Carrà aveva previsto in parte tutto ciò, almeno in parte. Proprio così, l’attuale allenatore della Nazionale italiana di calcio era stato ospite nel mitico show di Rai 1 Carramba! Che fortuna. Un format ideato e condotto egregiamente dalla mitica Raffaella ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 21 luglio 2021) Correva l’anno 1996 e Roberto Mancini era un baldo 32enne con tante soddisfazioni alle spalle, ma molte altre ancora da arrivare. Nel luglio 2021 probabilmente è arrivata per lui una delle più grandi in assoluto, quella di trionfare agli Europei contro l’Inghilterra a Wembley. Pensare che in quei tempi non sospetti,in parte tutto ciò, almeno in parte. Proprio, l’attuale allenatore della Nazionale italiana di calcio era stato ospite nel mitico show di Rai 1 Carramba! Che fortuna. Un format ideato e condotto egregiamente dalla mitica...

