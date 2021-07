Inondazioni in Cina: almeno 13 morti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tredici morti, è questo il bollettino parziale dopo le Inondazioni che si stanno abbattendo sulla Cina. La zona maggiormente colpita è la città di Zhengzhou, dove la metropolitana è stata sommersa provocando morti e dispersi. Le autorità hanno disposto lo sgombero di 300.000 persone nella provincia cinese dell’Henan: 100.000 sono state evacuate solo nel capoluogo Zhengzhou. Il presidente cinese Xi Jinping ha definito le Inondazioni “estremamente gravi”. E ha poi spiegato: “Salvare la vita delle persone è la massima priorità. Le autorità a tutti i livelli debbano sempre mettere al primo posto la sicurezza e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tredici, è questo il bollettino parziale dopo leche si stanno abbattendo sulla. La zona maggiormente colpita è la città di Zhengzhou, dove la metropolitana è stata sommersa provocandoe dispersi. Le autorità hanno disposto lo sgombero di 300.000 persone nella provincia cinese dell’Henan: 100.000 sono state evacuate solo nel capoluogo Zhengzhou. Il presidente cinese Xi Jinping ha definito le“estremamente gravi”. E ha poi spiegato: “Salvare la vita delle persone è la massima priorità. Le autorità a tutti i livelli debbano sempre mettere al primo posto la sicurezza e ...

