Inferno sulla A1. Tir in fiamme dopo uno scontro. C'è una vittima (Di mercoledì 21 luglio 2021) Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi 21 luglio sull'Autostrada A1 direzione Firenze, all'altezza di Settebagni. A scontrarsi un camion e un tir. In seguito all'incidente il tir ha preso fuoco e le fiamme si sono estese anche al camion tamponato. Sul luogo dell'incidente stanno convergendo numerosi mezzi vigili del fuoco e polizia stradale. Ovviamente il traffico su quel tratto dell'autostrada è in tilt, bloccato in tutti e due i sensi di marcia, con obbligo di uscita a Settebagni. Le immagini, drammatiche, del video pubblicato dal sito Faro On Line fanno capire la gravità dello scontro tra i due automezzi. Inevitabili i risentimenti alla ...

