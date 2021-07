Il Club del libro Nerd – Il Dottor Nikola di Guy Boothby (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il libro recensito oggi dal nostro “Club” è Il Dottor Nikola di Guy Boothby, pubblicato per la prima volta nel 1896. L’edizione letta è quella edita da Cliquot (2021 – 315 pagine), contenente 8 meravigliose illustrazioni di Nora e con una copertina di Stanley L. Wood. Tradotto da Marina Pirulli, il romanzo include una pregevole prefazione di Marco Steiner. Il testo si inserisce nella collana Fantastica proposta curata dalla casa editrice, un’operazione coraggiosa, ma dall’altissimo profilo narrativo con il virtuoso scopo di far riscoprire ai lettori una Narrativa dell’immaginario stupefacente, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilrecensito oggi dal nostro “” è Ildi Guy, pubblicato per la prima volta nel 1896. L’edizione letta è quella edita da Cliquot (2021 – 315 pagine), contenente 8 meravigliose illustrazioni di Nora e con una copertina di Stanley L. Wood. Tradotto da Marina Pirulli, il romanzo include una pregevole prefazione di Marco Steiner. Il testo si inserisce nella collana Fantastica proposta curata dalla casa editrice, un’operazione coraggiosa, ma dall’altissimo profilo narrativo con il virtuoso scopo di far riscoprire ai lettori una Narrativa dell’immaginario stupefacente, ma ...

