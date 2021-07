Giro di Vallonia 21: Dylan Groenewegen primo leader (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) ha preso la prima maglia di leader della 47esima edizione del Giro di Vallonia 21 dopo aver vinto la prima tappa martedì, una giornata di 187,5 km iniziata a Genappe e finita a Héron. Come è andata la prima tappa del Giro di Vallonia 21? Groenewegen è stato il più veloce al traguardo di Héron, dove ha vinto lo sprint davanti al francese Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) e al belga Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), rispettivamente secondo e terzo. Sette corridori hanno formato la fuga del giorno. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’olandese(Jumbo-Visma) ha preso la prima maglia didella 47esima edizione deldi21 dopo aver vinto la prima tappa martedì, una giornata di 187,5 km iniziata a Genappe e finita a Héron. Come è andata la prima tappa deldi21?è stato il più veloce al traguardo di Héron, dove ha vinto lo sprint davanti al francese Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) e al belga Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), rispettivamente secondo e terzo. Sette corridori hanno formato la fuga del giorno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Giro Vallonia Sport in tv oggi (mercoledì 21 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming ... Gstaad, Palermo) 12.30 OLIMPIADI: CALCIO " Torneo femminile, fase a gironi: Giappone - Canada (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN ) 12.30 CICLISMO - Giro di Vallonia, ...

Ciclismo, Groenewegen torna al successo dopo diciassette mesi E' partito infatti il Giro di Vallonia edizione numero 48 e la prima tappa ha portato con sé un successo per certi versi storico. In volata ha vinto Dylan Groenewegen , che non vinceva una gara da ...

Presentazione Percorso e Favoriti Giro di Vallonia 2021 SpazioCiclismo Giro di Vallonia, trionfo speciale per Groenewegen Il velocista della Jumbo-Visma è tornato ad alzare le braccia al cielo per la prima volta dopo un anno e mezzo.

