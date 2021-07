Dantedì | il canto 26 del Purgatorio e l’incontro con i lussuriosi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Per la consueta rubrica, oggi affrontiamo il26 del. Dante e Virgilio, sono ancora nella VII cornice. Qui incontrano due schiere di dannati: sono i. Coloro che hanno peccato in vita, scegliendo gli istinti carnali ed abbandonando completamente, la ragione celeste. Da subito, la vista di Dante, suscita estrema curiosità nelle anime dannate. Come è possibile che un uomo, come il poeta fiorentino, ancora vivo possa aggirarsi nei meandri dell‘Oltretomba? Prima di rispondere a questo dilemma, Dante osserva il pellegrinare delle anime lussuriose. Che tra le fiamme, si aggirano in due ...