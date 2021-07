“Conte, hai risolto un bel problema ma poi te ne restano mille” | VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli scossoni interni al MoVimento 5 Stelle hanno catalizzato il dibattito politico – extraparlamentare – delle ultime settimane. Dopo la tempesta è tornato il sereno tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, con l’ex Presidente del Consiglio che ora è pronto a prendere le redini della nuova versione pentastellata. Si partirà con la votazione del nuovo Statuto, in programma a inizio agosto sulla piattaforma SkyVote e poi si proseguirà con la nomina ufficiale. Controversie, poi risolte, che sono finite anche nel mirino dell’ironia di Pier Luigi Bersani che ha sintetizzato la situazione M5S citando una firma d’autore. Bersani cita Orietta Berti per parlare di Conte ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli scossoni interni al MoVimento 5 Stelle hanno catalizzato il dibattito politico – extraparlamentare – delle ultime settimane. Dopo la tempesta è tornato il sereno tra Giuseppee Beppe Grillo, con l’ex Presidente del Consiglio che ora è pronto a prendere le redini della nuova versione pentastellata. Si partirà con la votazione del nuovo Statuto, in programma a inizio agosto sulla piattaforma SkyVote e poi si proseguirà con la nomina ufficiale. Controversie, poi risolte, che sono finite anche nel mirino dell’ironia di Pier Luigi Bersani che ha sintetizzato la situazione M5S citando una firma d’autore. Bersani cita Orietta Berti per parlare di...

Advertising

zazoomblog : “Conte hai risolto un bel problema ma poi te ne restano mille” VIDEO - #“Conte #risolto #problema #restano - angelo33189429 : @mostro15119736 Beh…poiché cambia poco…hai messo il like al tw di Conte,quindi confermo quello che ti avevo scritto… - streetcnina : @CarloCalenda Vaccinati. Ci mancherebbe. Ma come al solito Carle’ l’hai fatta fuori dal vasetto. Conte prima dose c… - Pelissero_Paolo : @LhostBruno @RiccardoAlasia @TaccolaAndrea @marchettagian @meb @matteorenzi @ItaliaViva @elenabonetti… - add966 : RT @Master916_21: @ZanAlessandro Caro Alessandro non ti curar di loro ma guarda e passa…MA PASSA PERÒ..e in fretta magari xche hai esagerat… -