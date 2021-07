Circle | le riserve di USDC sono in contanti e in equivalenti del contante

(Di mercoledì 21 luglio 2021), la società emittente dello stablecoin USD Coin (), ha rivelato che la maggior parte delleditenute ine indel, la società emittente dello stablecoin, ha rivelato che la maggior parte delledello stablecointenute ine indel. Il CEO della società, Jeremy Allaire, lo ha reso noto ieri in un post pubblicato sul blog. Secondo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Circle riserve

Criptovaluta.it

... che traccia la propensione degli investitori a liberarsi delle proprie, sembra riflettere ... A fine maggio, l'emittente di stablecoinha raccolto 440 milioni di dollari , e pochi giorni ...... ma ufficialmente il messaggio che arriva dall' innergovernativo è che il sistema turco è ...da questi attacchi col trasferimento di tutto il suo oro all'estero e rafforzando le sue...Una cattiva notizia per il comparto? Assolutamente no, dato che USD Coin, lo stablecoin che è legato a Circle ha appena diffuso un report sulle consistenze del suo patrimonio. Ovvero sulla quantità di ...TURCHIA Le banche turche sono a rischio default, ma Recep Tayyip Erdogan si rifugia in una magione super lusso ...