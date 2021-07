Bella Ciao dovrebbe unire e non dividere: #IostoconHysaj (Di mercoledì 21 luglio 2021) Risvolti sempre più incredibili nella vicenda che sta coinvolgendo Hysaj, “colpevole” agli occhi di alcuni tifosi della Lazio di aver cantato Bella Ciao Sembrava volger al lieto fine il caso legato a Elseid Hysaj e alla sua esibizione sulle note di Bella Ciao. Invece, ancora una volta, il genere umano ha saputo superare se stesso. E non certo per farsi particolarmente apprezzare. L’ormai classico rito d’iniziazione canoro si è trasformato infatti in furente polemica a causa della scelta musicale espressa dall’ex terzino del Napoli. Innocentissima, oltretutto, se è credibile che sia dovuta principalmente alla recente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Risvolti sempre più incredibili nella vicenda che sta coinvolgendo Hysaj, “colpevole” agli occhi di alcuni tifosi della Lazio di aver cantatoSembrava volger al lieto fine il caso legato a Elseid Hysaj e alla sua esibizione sulle note di. Invece, ancora una volta, il genere umano ha saputo superare se stesso. E non certo per farsi particolarmente apprezzare. L’ormai classico rito d’iniziazione canoro si è trasformato infatti in furente polemica a causa della scelta musicale espressa dall’ex terzino del Napoli. Innocentissima, oltretutto, se è credibile che sia dovuta principalmente alla recente ...

gualtierieurope : Solidarietà al calciatore della Lazio #ElseidHysaj, insultato sui social e oggetto di un vergognoso striscione per… - fanpage : “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Lo striscione contro il difensore finito nel mirino della contestazione per ave… - pisto_gol : Composta nel 1919, era un canto Yiddish, oggi viene cantata in tutta Europa, perché la serie “La casa di carta”l’ha… - sonostorie : RT @RiccardoMarra: Quando #Hysaj cantò Bella Ciao con Albiol (e non successe nulla) - geronimo232 : RT @Moonlightshad1: Se i fascisti non fossero ignoranti come la merda saprebbero che 'Bella ciao' non è una canzone comunista, è un canto d… -