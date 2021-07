Addio a Sandro Ippoliti | ex poliziotto molto conosciuto

(Di mercoledì 21 luglio 2021) E' mancato nella sua casa di Lignano Sabbiadoro, nella mattinata di martedì,a Udine e provincia per aver prestato servizio per oltre trent'anni in polizia, prima ...

Advertising

iolanda_pitti : RT @messveneto: Addio al poliziotto Sandro Ippoliti, aveva 60 anni: una vita tra la Stradale e le Volanti: Aveva sessant’anni, è stato colt… - messveneto : Addio al poliziotto Sandro Ippoliti, aveva 60 anni: una vita tra la Stradale e le Volanti: Aveva sessant’anni, è st… - chrdioc : Addio a Sandro Angelucci: morto a 73 anni lo storico carrozziere e rivenditore d’auto reatino… - Rietilife : Addio a Sandro Angelucci: morto a 73 anni lo storico carrozziere e rivenditore d'auto reatino -… - sandro_rosco : @Daniele_Turati @TuteLazio_V2 @10_luisalberto Secondo me c’è già l’accordo e l’abbraccio era un addio -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sandro

UdineToday

La messa, celebrata da donGabrielli, è stata accompagnata dalle note suonate con chitarra, violino e arpa. Ricordiamo che Davide, prima del tragico epilogo, aveva lamentato mal di testa per ...E' mancato nella sua casa di Lignano Sabbiadoro, nella mattinata di martedì,Ippoliti , molto conosciuto a Udine e provincia per aver prestato servizio per oltre trent'anni in polizia, prima come componente della Stradale e poi in Questura. E' stato trovato privo di ...SEDICO - Una folla ordinata e distanziata nel rispetto delle norme anti-covid per l'ultimo saluto a a Davide Bristot. I genitori, molti amici, la squadra di pallavolo si è riunita alle ...SEDICO - Una folla ordinata e distanziata nel rispetto delle norme anti-covid per l'ultimo saluto a a Davide Bristot. I genitori, molti amici, la ...