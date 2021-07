Vaccino obbligatorio per i docenti? Salvini dice no (Di martedì 20 luglio 2021) Il tema dei vaccini tra i docenti è uno dei crocevia fondamentali per poter pensare alla ripartenza dopo l’estate, senza il rischio di incorrere in nuovi contagi. Ad oggi purtroppo sono moltissimi a far parte del personale scolastico e a non aver fatto il Vaccino, molti dei quali per scelta. Ad inizio del mese di luglio il sottosegretario alla salute Sileri aveva spiegato che oggi sono circa il 15% gli abitanti del mondo della scuola ad essere fuori dalla vaccinazione, un numero in linea con quello nazionale. “Il Ministero è da tempo al lavoro per il rientro a settembre in presenza e in sicurezza”, aveva dichiarato pochi giorni fa il Ministro ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Il tema dei vaccini tra iè uno dei crocevia fondamentali per poter pensare alla ripartenza dopo l’estate, senza il rischio di incorrere in nuovi contagi. Ad oggi purtroppo sono moltissimi a far parte del personale scolastico e a non aver fatto il, molti dei quali per scelta. Ad inizio del mese di luglio il sottosegretario alla salute Sileri aveva spiegato che oggi sono circa il 15% gli abitanti del mondo della scuola ad essere fuori dalla vaccinazione, un numero in linea con quello nazionale. “Il Ministero è da tempo al lavoro per il rientro a settembre in presenza e in sicurezza”, aveva dichiarato pochi giorni fa il Ministro ...

