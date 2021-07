Una Vita, anticipazioni 21 luglio: una scelta difficile (Di martedì 20 luglio 2021) La famiglia Palacios sarà al centro dell'episodio di Una Vita di mercoledì 21 luglio, come rivelano le anticipazioni. Lolita e Antonito, infatti, stanno vivendo un vero e proprio dramma dal momento che il piccolo Moncho si è gravemente ammalato e nessuna cura sembra fare effetto per salvargli la Vita. Il bambino ha la febbre alta da giorni e questa situazione sta preoccupando anche Ramon e Carmen. A complicare le cose ci si è messa anche un'idea di Lolita che vorrebbe somministrare al figlio l'acqua della fonte miracolosa del montone blu, ma né il marito né il suocero sono d'accordo in quanto temono che questa ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 luglio 2021) La famiglia Palacios sarà al centro dell'episodio di Unadi mercoledì 21, come rivelano le. Lolita e Antonito, infatti, stanno vivendo un vero e proprio dramma dal momento che il piccolo Moncho si è gravemente ammalato e nessuna cura sembra fare effetto per salvargli la. Il bambino ha la febbre alta da giorni e questa situazione sta preoccupando anche Ramon e Carmen. A complicare le cose ci si è messa anche un'idea di Lolita che vorrebbe somministrare al figlio l'acqua della fonte miracolosa del montone blu, ma né il marito né il suocero sono d'accordo in quanto temono che questa ...

