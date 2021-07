Roma, 557 contagi in un giorno. L’assessore alla Sanità: «Effetto Gravina, colpa della festa per gli Europei» (Di martedì 20 luglio 2021) Roma è diventata un grande focolaio. Nel giro di una settimana i casi di Covid nella Capitale sono quintuplicati. Nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio i contagi erano 293. In quella appena conclusa, dal 12 al 18 luglio, sono diventati, solo in città, 1368. Un incremento del 450%. Il dato relativo alla Capitale è il più alto registrato in Italia. Oggi ci sono 557 nuovi positivi (nell’intero Lazio sono 681). L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, lo definisce “Effetto Gravina”. “Stiamo pagando il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021)è diventata un grande focolaio. Nel giro di una settimana i casi di Covid nella Capitale sono quintuplicati. Nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio ierano 293. In quella appena conclusa, dal 12 al 18 luglio, sono diventati, solo in città, 1368. Un incremento del 450%. Il dato relativoCapitale è il più alto registrato in Italia. Oggi ci sono 557 nuovi positivi (nell’intero Lazio sono 681).Regione Lazio, Alessio D’Amato, lo definisce “”. “Stiamo pagando il ...

