Quentin Tarantino | La distribuzione in streaming è deprimente

La visione di Quentin Tarantino sulla crisi dell'industria dovuta all'emergenza sanitaria e sulla distribuzione in streaming è decisamente cupa e pessimistica. Da amante del cinema tradizionale, Quentin Tarantino trova la soluzione della distribuzione in streaming e l'attuale realtà dell'industria deprimente. Il regista e scrittore ha commentato con amarezza la situazione in cui versa il cinema oggi nel corso del podcast ReelBlend definendosi fortunato ad aver fatto uscire il suo film prima della crisi sanitaria: "Penso che sia ...

Come Massimo Boldi... Eppure se si scava ben bene in profondità, il grande Quentin Tarantino ha dichiarato di essere un fan sfegatato di Lino Banfi, Edwige Fenech e di tutta la saga dei b - movie trash ed 'a luci rosa' ...

Il "gioiello della corona" di Quentin Tarantino, il regista ha acquistato lo storico cinema Vista…

