Omofobia: Lega presenta 672 emendamenti (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'AdnKronos, sono 672 gli emendamenti presentati dalla Lega al ddl Zan, che è oggi in Aula, dalle 16.30 per la discussione. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12. Oltre a quelli del partito, ci sarebbero anche un'altra ventina di emendamenti presentati dal vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'AdnKronos, sono 672 gliti dallaal ddl Zan, che è oggi in Aula, dalle 16.30 per la discussione. Il termine per lazione degliè scaduto alle ore 12. Oltre a quelli del partito, ci sarebbero anche un'altra ventina diti dal vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli.

